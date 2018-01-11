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مصرع طفلين بحادثي طرق بالقدس ورام الله

تاريخ النشر: 11/01/2018 - 15:44

مصرع طفلين بحادثي طرق بالقدس ورام الله
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

لقي طفلين مصرعهما بحادثي سير منفصلين في محافظتي القدس ورام الله المحتلتين بالضفة الغربية المحتلة مساء أمس واليوم الخميس.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات أن الطفل محمد فايز ابراش (9 سنوات) لقي مصرعه بحادث سير وقع ببلدة بيت عنان شمال غرب القدس في ساعات متأخرة من مساء أمس.

وأوضح أن الطفل أصيب إصابات وصفت بالبليغة وعند وصوله للمشفى أعلن الأطباء عن وفاته وبالبحث من قبل خبراء المرور في شرطة القدس تبين بأن المركبة غير قانونية وتم ضبطها.

وفي سياق متصل، بيّن ارزيقات بأنه ونتيجة لحادث سير دهس وقع في منطقة المصايف بمدينة رام الله بعد ظهر الخميس لقيت الطفلة آية محمد خالد أبو خضرة (10 سنوات) مصرعها بعد إصابتها أثناء عبورها الشارع من مركبة قانونية بإصابات بليغة بعد وصولها المشفى.

وأضاف ارزيقات أن خبراء الحوادث باشروا التحقيق في الحادثين للوقوف على ملابساتهما وتوقيف السائقين لحين استكمال الاجراءات القانونية كما تم إبلاغ النيابة بالحادثين.

وناشد المتحدث باسم الشرطة السائقين بضرورة الانتباه أثناء قيادة المركبات وخاصة عند وجود اطفال وضمن السرعة القانونية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#قتلى
#حادث طرق
#القدس
#رام الله

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