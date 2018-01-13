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الاحتلال يعتقل مصلين من أميركا ويبعد مسنة عن الأقصى

تاريخ النشر: 13/01/2018 - 15:57

الاحتلال يعتقل مصلين من أميركا ويبعد مسنة عن الأقصى
(فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المسنة أميرة سليمان الحاج خليل (61 عاما)، عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين، وذلك بعد أن أفرجت سلطة الاحتلال عن المسنة التي اعتقلت بزعم رفع العلم الفلسطيني وترديد الله أكبر.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت المسنة فور خروجها من المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاة الجمعة، عبر باب المجلس، وحولتها للتحقيق في مركز "القشلة" بالبلدة القديمة.

وأوضحت الحاج خليل عقب الإفراج عنها أن الشرطة اشترطت عليها الإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوعين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أوقفتها فور خروجها من المسجد واقتادتها لمركز الشرطة، بتهمة "رفع العلم الفلسطيني، إضافة إلى ترديد التكبيرات في المسجد".

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مصلين من أميركا فور خروجهم من الأقصى، واحتجزت وثائق سفرهم وحولتهم للتحقيق في مركز الشرطة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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