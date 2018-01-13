طائرات الاحتلال تقصف موقعا قرب معبر كرم أبو سالم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية في غزة، أن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي قصف بساعات متأخرة من الليل، موقعا قرب معبر كرم أبو سالم شرق محافظة رفح في قطاع غزة المحاصر.

وذكر مراسل القناة الثانية الإسرائيلية، أن الجيش هاجم هدفا معاديا على الحدود المصرية مع القطاع وأنه جرى إبلاغ سكان الغلاف بالجنوب بالقيام بعملية تفجير تحت السيطرة.

بالمقابل، ذكرت تقارير إعلامية فلسطينية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف نفقا إلى الشرق من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة بطائرة استطلاع قبل أن يقوم بقصف ذات المكان بصاروخ واحد من طائرات الـ "أف 16".

وتزامن القصف مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء مدينة رفح.

ويأتي ذلك بعد دقائق من إعلان سلطات الاحتلال، إغلاق معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة المحاصر، منذ صباح يوم الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك لدوافع أمنية.

وأبلغ جيش الاحتلال سكان الغلاف جنوبي القطاع أنه قام بعملية تفجير تحت السيطرة على حدود غزة.

يشار إلى أنه في الماضي، استخدم الجيش الاحتلال مصطلحات مماثلة لوصف القصف وهجوم على الأنفاق، ومنذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تم الإبلاغ عن ثلاثة أنفاق هجومية تم التعرف عليها وتدميرها بالقرب من الحدود في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن "طائرات سلاح الجو أغارت على بنية تحتية إرهابية في جنوب رفح بالقرب من الحدود بين قطاع غزة ومصر".

وحمل الاحتلال في بيانه حركة حماس مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة ومنها.

وحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال، فإنه وبعد تقدير الموقف تقرر ألا يتم افتتاح معبر كرم أبو سالم صباح يوم الأحد، لعبور البضائع وإنه جرى ابلاغ الجانب الفلسطيني بذلك".

وأضاف البيان: "لقد أطلع منسق أعمال الحكومة في المناطق الضابط يواف مردخاي، الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية بالأمر".

من جانبه، أكد رئيس هيئة المعابر نظمي مهنا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الجانب الفلسطيني بقرار إغلاق معبر كرم أبو سالم صباح يوم الأحد لدواعي أمنية.

يشار إلى أن معبر كرم أبو سالم يعتبر الشريان الرئيسي لدخول البضائع لقطاع غزة. ويوميا، يمر أكثر من 500 شاحنة من المعبر لنقل البضائع من الضفة الغربية ومن إسرائيل إلى غزة.