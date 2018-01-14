الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، 15 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش إن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجرا عدة قرى في محيط مدينة نابلس، واستولت على كاميرات مراقبة من عدة أماكن فيها.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى برقة، وبيت امرين، وياصيد، واستولت على كاميرات مراقبة من منزل المواطن محمود سامي حجة من برقة، والكاميرات الخاصة بمحل أحمد سمارة في بيت أمرين، كما استولت على تسجيل كاميرات محطة المحروقات الواقعة بين ياصيد وعصيرة الشمالية

وفي مدينة جنين شمال الضفة الغربية، قال مواطنون إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشابين وقاس سباعنة، وعبد الرحمن نجم وانتشروا في وسط المدينة والجابريات والحي الشرقي والبساتين.

وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال مثلث الشهداء على المدخل الجنوبي لمدينة جنين وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة من استراحة عكا.

كما اقتحمت بلدة اليامون غرب جنين واعتقلت مواطنا بعد مداهمة منزله وتفتيشه، فيما داهمت مناطق في محيط قباطية ومسلية شرقًا.

وأفاد شهود أن جنود الاحتلال داهموا اليامون واعتقلوا الشاب إسلام محمود شفيق سمار بعد مداهمة منزله في منطقة المدرسة وسط البلدة.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال انتشروا في منطقة العين شرقي البلدة لساعات قبل أن ينسحبوا من المنطقة.

وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة مسلية شرق جنين وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة من محال على الطريق الرئيسي للبلدة وغادرت باتجاه طريق الزبابدة.