الاحتلال يعيد فتح معبر كرم أبو سالم

فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، معبر كرم أو سالم جنوبي قطاع غزة المحاصر، وذلك بغد إغلاقه ليومين لدوافع أمنية، حيث قصف الطيران الحربي هدفا قرب المعبر، وتفجير نفق زعم الاحتلال أنه أكتشف بتخوم المعبر.

وقرر الجيش إعادة فتح معبر كرم أبو سالم للبضائع ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء، وذكر الناطق بلسان الجيش أن فتح المعبر جاء في أعقاب تدمير النفق الذي جرى اكتشافه تحت المعبر وإبعاد خطره، في حين سيواصل الجيش مساعيه للبحث عن أنفاق جديدة.

وكان الجيش قرر قبل يومين إغلاق المعبر بحجة العثور على نفق أسفل المعبر، وهاجمت طائرات حربية إسرائيلية هدفا قرب رفح، قالت إنه فتحة النفق الذي يبلغ طوله حوالي 1500 متر ويتعمق في البلاد حوالي 200 متر.

يشار إلى أن معبر كرم أبو سالم، يعد المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة، وتمر من خلاله البضائع للقطاع المحاصر.

وكانت حكومة الوفاق الوطني تسلمت الإدارة والإشراف على عمل معابر قطاع غزة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وفقاً لاتفاق القاهرة الأخير الموقع بين حركتي فتح وحماس، برعاية مصرية في الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.