مقترح للجنة أردنية فلسطينية حول تسريب أراضي الأوقاف الأرثوذوكسية

قدّم عدد من النوّاب الأردنيين، اليوم الثلاثاء، مقترحًا لرئيس مجلس النوّاب الأردنيّ، عاطف الطراونة، لتشكيل لجنة تقصّي حقائق، حول تسريب أراضي الأوقاف الأرثوذوكسيّة في القدس المحتلّة.

ووقع على المذكّرة، 13 نائبًا، حيث اقترحوا تشكيل لجنة من مجلسي النواب الأردني، والتشريعي الفلسطيني لـ"الوقوف على حقيقة الأمر".

وقال الموقعون على المذكرة، إنّ "أهميّة تشكيل اللجنة، تكمن في الحفاظ على القدس والمقدسات، وتأكيدًا على دور الهاشميين بالوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية".

جدير بالذكر، أنّ احتفالات عيد الميلاد وفق التقويم الشرقي في مدينة مهد المسيح، بيت لحم، كانت مختلفة لهذا العام، إذ شهدت احتجاجات على زيارة بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، ثيوفيلوس، واستقباله بالبيض والأحذية، إضافة إلى مقاطعة رسمية وشعبية له، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن الفلسطينية.

وكشف النقاب في وقت سابق، عن بيع 430 دونما في قيسارية مقابل مليون دولار، وبيع 6 دونمات في منطقة تجارية في يافا، مقابل مبلغ 1.5 مليون دولار، وبيع حي كامل في القدس يضم 240 شقة سكنية بمبلغ 3.3 مليون دولار، بحسب صحيفة "هآرتس".

وتدور شبهات كثيرة حول البطريرك ثيوفيلوس، بارتباطه بصفقات بيع وتسريب عقارات وأراض لصالح الاحتلال.