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مواجهات مع الاحتلال في الضفة وغزة

تاريخ النشر: 16/01/2018 - 21:02

مواجهات مع الاحتلال في الضفة وغزة
(أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

اندلعت مواجهات، اليوم الثلاثاء، بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وفي موقعين مختلفين على الحدود الشرقية لقطاع غزة المحاصر.

وقال شهود عيان إن "الجيش استخدم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين على مدخل بلدة تقوع، قرب بيت لحم، فيما رشق شبان قوات الجيش بالحجارة، وأشعلوا النار في عدد من الإطارات".

ومن المقرر أن ينظّم مساء اليوم في البلدة، حفل لإحياء ذكرى استشهاد الفتى الفلسطيني قصي العمور (17 عامًا)، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، العام الماضي.

وفي قطاع غزة، اندلعت المواجهات شرق حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، وشهدت رشق القوات الإسرائيلية على الشريط الحدودي بالحجارة، فيما ردّت الأخيرة بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية احتجاجات غاضبة، منذ اعتراف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#شبان فلسطينيين
#الاحتلال الإسرائيلي
#بيت لحم
#قطاع غزة

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