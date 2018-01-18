مواجهات واعتقالات باقتحام الاحتلال لمناطق بالضفة

اندلعت فجر اليوم الخميس، مواجهات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، ما بين جنود الاحتلال وشبان، حيث تم اعتقال 21 فلسطينيا واقتيادهم للتحقيقات لدى أجهزة المخابرات بادعاء المشاركة في مقاومة الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال، عدة مناطق بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت ستة شبان، تخلها اندلاع مواجهات عنيفة.

واقتحمت قوة عسكرية بلدة سلواد شرق المدينة وداهمت منازل داخل البلدة واعتقلت أربعة شبان وهم: أحمد عاهد عواد، وليد زهير الفران، وليد طه حامد، والشاب نزيه حامد.

وقام جنود الاحتلال بأعمال التخريب والتفتيش داخل المنازل، وإخضاع الشبان للتحقيق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دورا القرع شمال شرق المدينة واعتقلت الشاب أسيد ناصر بعد مداهمة منزله ونقلته إلى جهة مجهولة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوة عسكرية اقتحمت قرية بيت ريما غربا، واعتقلت الشاب أحمد سامح الريماوي، بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

واندلعت مواجهات عنيفة في القرية، بعد أن تصدى عشرات الشبان للاحتلال ورشقوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة وأغلقوا الطرقات أمام الدوريات العسكرية، فيما أطلق الاحتلال القنابل الصوتية والغازية على الشبان.

كما واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، مواطنين من مدينة الخليل، واحتجزت آخرين على جسر حلحول شمالا.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل، وداهمت عدة أحياء فيها، واعتقلت عبد الله عبيدو، ومحمد إبراهيم الفاخوري، ونقلتهم لجهة غير معلومة.

وحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال، نصبت حاجزا عسكريا على مدخل الخليل الشمالي "جسر حلحول" وأوقفت المركبات ودققت في هويات ركابها، واحتجزت شابين في المكان.

إلى ذلك، أعاقت قوات الاحتلال منذ ساعات صباح اليوم الخميس، حركة المواطنين عبر حاجز الحمرا، بالأغوار الفلسطينية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال أعاقت مرور المواطنين خلال الحاجز، ما تسبب بأزمة مرورية.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة يعبد جنوب غرب جنين. وداهم جنود الاحتلال عددا من منازل المواطنين في حارة أبو شملة في البلدة واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، مدعية استهداف مركبة مستوطن بعبوة متفجرة محلية الصنع.

كما وسلمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، طفلا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال سلمت الطفل محمود احمد صلاح (9 أعوام) بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبا، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه.

يذكر أن قوات الاحتلال تقوم في الفترة الأخيرة باستدعاء الأطفال من بلدة الخضر، لمراجعة مخابراتها، آخرها كان قبل يومين لطفل لم يتعد الـ10 أعوام.