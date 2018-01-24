غزة: احتجاجات على تعليق مساعدات برنامج الأغذية العالمي

نظمت عشرات العائلات في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية على استمرار تعليق المساعدات التي كان يقدمها برنامج الأغذية العالمي (WFP)، منذ شهري تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ورفعت العائلات المشاركة في الوقفة، التي نُظمت أمام مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لافتات تُطالب باستئناف تقديم تلك المساعدات، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في القطاع.

وقال سمير اللحام، المشارك في الوقفة، لوكالة الأناضول: "جئنا لنطالب باستئناف صرف المساعدات الغذائية لنا". ويضيف اللحام، المسؤول عن إعالة أسرة مكونة من 10 أشخاص: "لا يوجد مصدر دخل آخر غير المساعدات التي كنا نتلقاها عبر ذلك البرنامج".

وفي ذات السياق، يقول عدنان مشعل، أحد المستفيدين من برنامج الأغذية العالمي، إنه جاء "كي يطالب بإعادة صرف قسيمة المساعدات الغذائية له".

وذكر مشعل، العاطل من العمل، والمعيل لأسرة مكونة من 8 أشخاص، أنه كان يعيل أسرته "باعتماد كامل على تلك المساعدات الغذائية".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قالت مؤسسات مستفيدة من برنامج الأغذية العالمي(WFP)، ويبلغ عددها 35 مؤسسة، إن البرنامج أوقف مساعداته الغذائية المقدمة للأسر الفقيرة بغزة ضمن برنامج "التغذية المؤسساتية".

وبررت الأمم المتحدة، تعليق البرنامج لمساعداته الغذائية بسبب نقص التمويل.