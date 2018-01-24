"دول أوروبية تدرس جديا الاعتراف بفلسطين‎"

أكد وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، تيسير جرادات، اليوم الأربعاء، أن عددا من الدول الأوروبية، من بينها سلوفينيا، تدرس بشكل جدي الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال جرادات، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن "اعتراف سلوفينيا بالدولة الفلسطينية بات مسألة وقت".

ولفت المسؤول الفلسطيني أن نقاشا في نفس الاتجاه يجري في عدة دول، بينها لوكسمبورغ وإيرلندا والبرتغال، إضافة إلى بلجيكا.

وأشار إلى اتصالات تجري مع الدول الأوروبية الكبرى، مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، للاعتراف بفلسطين.

وأكد أنه حال اتخذت إحداها قرارا من هذا القبيل، فإن دولا عديدة أخرى ستلحق بها.

وأوضح أنه جرى مؤخرًا، طرح إمكانية اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارا، على شاكلة نموذج كوسوفو، باعتراف جماعي بفلسطين على أن يترك لكل دولة أن تتخذ القرار بالوقت الذي تراه مناسبا.

وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في 17 شباط/ فبراير 2008، ومنذ ذلك الوقت، اعترفت بها 23 دولة من دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة).

وخلال العامين الماضيين، طالبت أكثر من 10 برلمانات أوروبية حكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين، لكن الحكومات قالت إنها ستُقْدم على هذه الخطوة في الوقت المناسب دون تحديد موعد زمني.

وبحسب وزارة الخارجية الفلسطينية، فإن 135 دولة تعترف بفلسطين رسميا كان آخرها السويد في 2014، والفاتيكان في 2015.