  2. فلسطينيات
  3. أخبار

"دول أوروبية تدرس جديا الاعتراف بفلسطين‎"

تاريخ النشر: 24/01/2018 - 23:10

"دول أوروبية تدرس جديا الاعتراف بفلسطين‎"
(أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أكد وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، تيسير جرادات، اليوم الأربعاء، أن عددا من الدول الأوروبية، من بينها سلوفينيا، تدرس بشكل جدي الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال جرادات، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن "اعتراف سلوفينيا بالدولة الفلسطينية بات مسألة وقت".

ولفت المسؤول الفلسطيني أن نقاشا في نفس الاتجاه يجري في عدة دول، بينها لوكسمبورغ وإيرلندا والبرتغال، إضافة إلى بلجيكا.

بدءًا بسلوفينيا: دول أوروبية تتجه للاعتراف بفلسطين
بحسب القناة، عقدت الحكومة السلوفانية، اجتماعا لبحث إجراءاتها فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين، ومنحت قرار الحكومة السلوفانية، الضوء الأخضر للبرلمان، لاتخاذ القرار النهائي بالاعتراف بدولة فلسطين، وهو الهيئة المخولة بالاعتراف ببلدان أخرى، وفق القانون المحلية.
 

وأشار إلى اتصالات تجري مع الدول الأوروبية الكبرى، مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، للاعتراف بفلسطين.

وأكد أنه حال اتخذت إحداها قرارا من هذا القبيل، فإن دولا عديدة أخرى ستلحق بها.

وأوضح أنه جرى مؤخرًا، طرح إمكانية اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارا، على شاكلة نموذج كوسوفو، باعتراف جماعي بفلسطين على أن يترك لكل دولة أن تتخذ القرار بالوقت الذي تراه مناسبا.

وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في 17 شباط/ فبراير 2008، ومنذ ذلك الوقت، اعترفت بها 23 دولة من دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة).

وخلال العامين الماضيين، طالبت أكثر من 10 برلمانات أوروبية حكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين، لكن الحكومات قالت إنها ستُقْدم على هذه الخطوة في الوقت المناسب دون تحديد موعد زمني.

وبحسب وزارة الخارجية الفلسطينية، فإن 135 دولة تعترف بفلسطين رسميا كان آخرها السويد في 2014، والفاتيكان في 2015.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سلوفينيا
#دول أوروبية
#فلسطين‎

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نابلس: إصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال
نابلس: إصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال

2018-01-24

غزة: احتجاجات على تعليق مساعدات برنامج الأغذية العالمي
غزة: احتجاجات على تعليق مساعدات برنامج الأغذية العالمي

2018-01-24

تجديد الاعتقال الإداري للأسير وحيد أبو مارية
تجديد الاعتقال الإداري للأسير وحيد أبو مارية

2018-01-24

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر وبارد ومنخفض قطبي الجمعة

حالة الطقس: ماطر وبارد ومنخفض قطبي الجمعة

2018-01-24
3 قتلى بحادث طرق قرب طولكرم

3 قتلى بحادث طرق قرب طولكرم

2018-01-24
كتاب: شارون أمر بإسقاط طائرة مدنية لقتل عرفات

كتاب: شارون أمر بإسقاط طائرة مدنية لقتل عرفات

2018-01-24
عباس يفرض ضرائب جديدة على قطاع غزة

عباس يفرض ضرائب جديدة على قطاع غزة

2018-01-24
تحذيرات من فقدان السيطرة على انتشار داء الكلب شمالي البلاد

تحذيرات من فقدان السيطرة على انتشار داء الكلب شمالي البلاد

2018-01-24