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اتصالات لعقد اجتماع دولي طارئ لبحث أزمة "أونروا"

تاريخ النشر: 27/01/2018 - 13:18

اتصالات لعقد اجتماع دولي طارئ لبحث أزمة "أونروا"
(أ.ف.ب.)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

قال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن اتصالات أممية تجري لعقد اجتماع دولي استثنائي من أجل بحث أزمة "أونروا" الناجمة عن تقليص المساعدات المالية الأميركية للوكالة الدولية.

وأضاف منصور في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه كان قد اجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبحث هذا الموضوع

وأوضح أنه تقرر إجراء اتصالات لبحث إمكانية عقد اجتماع وزاري استثنائي في نيويورك أو جنيف في القريب العاجل من أجل بحث أزمة أونروا.

وذكر أن الجانب الفلسطيني بانتظار أن يعلن الامين العام نتائج اتصالاته ويحدد موعد ومكان عقد هذا الاجتماع الدولي لتقديم أي مساعدة لازمة في الترتيبات له.

ولفت منصور إلى أن موضوع "أونروا" سيكون مثار بحث في اجتماع المانحين المقرر في بروكسل أواخر يناير الجاري.

وتواجه وكالة الغوث أزمة مالية تفاقمت بعد القرار الأميركي تقليص المساعدات المالية لها، في إطار الضغط على السلطة الفلسطينية بالعودة إلى المفاوضات رغم شطب القدس من الطاولة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الأونروا
#سفير فلسطين
#القدس
#ترامب
#السلطة الفلسطينية

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