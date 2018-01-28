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السلطة تطالب اليابان بالاعتراف بدولة فلسطين

تاريخ النشر: 28/01/2018 - 16:36

السلطة تطالب اليابان بالاعتراف بدولة فلسطين
(أ.ف.ب.)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

قال مستشار الرئيس محمود عباس للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية نبيل شعث، إنه سيطلب من اليابان خلال لقائه مسؤوليها، يوم الاثنين، الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف شعث في بيان صادر عن مكتبه الأحد، أنه سيطالب اليابان بأن تكون جزءًا من الإطار الدولي متعدد الاقطاب للإشراف على عملية التسوية، إضافة لتقديم دعم اضافي لوكالة "أونروا" بعد خفض التمويل الأميركي.

وذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحراك الدولي في هذه المرحلة، ردا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

ويلتقي شعث الذي يصل اليابان غداً مبعوثاً لعباس، رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والتعاون الدولي وأعضاء البرلمان وممثلي جمعيات الصداقة اليابانية مع فلسطين، بهدف تقوية العلاقات الثنائية ومطالبتها الاعتراف بفلسطين ومشاركتها في الإطار الدولي للسلام.

وسيتوجه شعث بعد ذلك لكوريا الجنوبية حيث يلتقي مع وزير الخارجية، لبحث موضوع الاعتراف بفلسطين ودعم العلاقات الثنائية وتعزيز الدعم المالي والسياسي للقضية الفلسطينية.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#السلطة الفلسطينية
#اليابان
#نبيل شعت
#دولة فلسطين
#اعتراف

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