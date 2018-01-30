وفاة القيادي بحماس عماد العلمي متأثرا بجراحه

أعلن صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة القيادي في حركة حماس عماد العلمي متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس أثناء تفقده سلاحه الشخصي قبل ثلاثة أسابيع بمنزله في مدينة غزة.

وأفادت الحركة بوفاة العلمي (62 عاما) صباح اليوم في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. ومكث العلمي في قسم العناية المركزة بالمستشفى 21 يومًا قبل أن تعلن وفاته اليوم.

وكانت حركة حماس أعلنت في 9 كانون الثاني/يناير الجاري إصابة العلمي بطلق ناري في الرأس أثناء تفقده سلاحه الشخصي بمنزله في مدينة غزة، ووصفت حالته بالحرجة حينها.

أما وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة فأكدت أن التحقيقات أثبتت إصابة العلمي بطلق ناري في رأسه عن طريق "الخطأ" أثناء تفقده سلاحه الشخصي.

والقيادي عماد العلمي ولد في مدينة غزة في 16 فبراير 1956، وتلقى تعليمه الأساسي في مدارس القطاع، بينما تربى دعويا ودينيا على يد الشيخ المؤسس أحمد ياسين، وفق حماس.

والتحق العلمي بصفوف حماس في سن مبكرة، وكان من الناشطين في العمل الإعلامي للحركة منذ تأسيسيها.

حصل العلمي على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية في مصر بناء على نصيحة من الشيخ ياسين، وتزوج وأنجب ستة من الأبناء.

اعتقل بين عامي 1988 و1990 بتهمة التنظيم والتحريض من خلال اللجنة الإعلامية لحركة حماس، وأبعدته قوات الاحتلال من قطاع غزة عام 1994.

واصل العلمي نشاطه في إطار حركة حماس بعد إبعاده، وتنقل بين عدة دول عربية، وكان له دور فعال في دعم القضية الفلسطينية والانتفاضة في مراحلها كافة.

عمل العلمي ممثلا لحركة حماس في إيران، ثم غادر إلى سورية، وفي عام 2012 عاد إلى غزة واستقر فيها.

انتخبته حركة حماس نائبا لإسماعيل هنية رئيس الحركة في قطاع غزة عام 2013، وفي أيار/مايو 2017 اعتذر عن خوض الانتخابات الداخلية لحماس لظروف صحية.

أصيب العلمي بقصف إسرائيلي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة صيف 2014 وبترت قدمه.