الاحتلال يهدم منزلا ببيت دجن شرق نابلس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا قيد الانشاء في قرية بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بذريعة البناء دون تراخيص.

يشار الى أن المنزل قيد الانشاء وتبلغ مساحته 100 متر مربع.

واقتحمت جرافات الهدم بقوات معززة من جيش الاحتلال القرية وحاصرت القرية وفرضت طوقا أمنيا ومنعت السكان من الاقتراب وقامت بهدم المنزل.

وحسب مدير مجلس قروي بيت دجن ناصر أبو جيش ، نصر أبو جيش، فإن ثلاث دوريات عسكرية إسرائيلية ترافقهما جرافة عسكرية وصلت إلى منطقة جب النمر شرق بيت دجن وشرعت بهدم منزل المواطن رياض حسين على رجا بحجة البناء دون تراخيص.

وأوضح أن المنزل يقع في منطقة اللحف شرقي البلدة، والتي تعتبر ضمن مناطق (C) التي يحظر الاحتلال على المواطنين البناء فيها.

وتجمهر عدد كبير من المواطنين في الموقع، وعرقلوا عملية الهدم، مما دفع قوات الاحتلال للانسحاب قبل اكتمال عملية الهدم.