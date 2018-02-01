مقتل شاب وإصابة شرطيين خلال اشتباك مع أمن السلطة بنابلس

قتل الشاب أحمد الدلحي برصاص أمن السلطة الفلسطينية وأصيب شرطيين فجر اليوم الخميس خلال اشتباك مسلح مع الأجهزة الأمنية في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وحسب الأمن الفلسطيني قتل مطلوب برصاص الأجهزة الأمنية، وأصيب اثنان من أفراد الأمن خلال اشتباك مسلح وقع بالقرب من مخيم بلاطة، حيث حاصرت قوات الأمن أحد المطلوبين وهو تاجر مخدرات وصادر بحقه مذكرة اعتقال في مخيم بلاطة، فرفض تسليم نفسه وقام بإطلاق النار على قوات الأمن فأصاب اثنين منهم أحدهما أصيب بجروح وصفت بالمتوسطة والآخر أصيب بشظايا.

من جانبه، قال محافظ نابلس أكرم الرجوب، خلال مؤتمر صحفي إن قوة من الأجهزة الأمنية توجهت لاعتقال شقيقين مطلوبين للعدالة، بعد 24 ساعة من الاتصال بأحدهما ومحاولة إقناعهما بتسليم نفسيهما طواعية، إلا أنه رفض الاستجابة.

وأضاف أن قوات الأمن حاصرت المنزل، فبادر المطلوب لإطلاق النار صوبها، فأصاب أحد أفراد القوة بجراح متوسطة، نقل للمستشفى على إثرها، كما أصيب آخر بالشظايا.

وحاولت القوة فتح البيت، لكن كان هناك تحصين للباب، فلجأت القوة لإحداث فتحة بالجدار، واقتحمت المنزل، وقوبلت بإطلاق النار، فردت بالمثل مما أدى لمقتل الشاب.

وقال الرجوب إن العملية كانت ناجحة، وأسفرت عن اعتقال شقيقه محمود، وهو مطلوب للعدالة أيضا، وضبط كميات من السلاح والمخدرات وخزنة مغلقة.

وأشار إلى أن القوة تعرضت لإطلاق نار من شخصين آخرين من منطقة بعيدة، في محاولة لمساعدة المطلوبين المستهدفين، وتم الرد عليهم، لكنهما هربا.

وقال الرجوب إن ملف المخدرات ملف مفتوح وفي كل المناطق، وأن جهات الاختصاص تلاحق كل عمليات الخروج عن القانون.