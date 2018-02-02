الجيش المصري يعلن تدمير نفق على الحدود مع غزة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، تامر الرفاعي، اليوم الجمعة، أن الطائرات المصرية دمرت نفقًا على الشريط الحدودي مع قطاع غزة في محافظة شمال سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان، إنه "تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بشمال سيناء، بالتعاون مع القوات الجوية، خلال الأيام القليلة الماضية، من اكتشاف وتدمير نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء"، دون ذكر يوم بعينه.

وأضاف: "تم اكتشاف وتدمير 12 عبوة ناسفة وعدد من الأوكار (لم يحددها) تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش المصري توقيف 8 مسلحين وسط سيناء، إضافة إلى تدمير عدد من العبوات الناسفة و12 وكرًا تستخدمها "العناصر التكفيرية" في الاختباء، وسيارتين دفع رباعي.

ويطلق الجيش تعبير "عناصر تكفيرية" على المنتمين للجماعات المسلحة الناشطة في سيناء، ومن أبرزها تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، مبايعة تنظيم "داعش"، وغير اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".