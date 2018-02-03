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الاحتلال يقصف موقعين لحماس جنوبي قطاع غزة

تاريخ النشر: 03/02/2018 - 08:10

الاحتلال يقصف موقعين لحماس جنوبي قطاع غزة
صورة توضيحية
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلية، الليلة الفائتة، قطاع غزة، وذلك بذريعة الرد على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل لليلة الثانية على التوالي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن طائرات حربية هاجمت موقعين عسكريين لحركة حماس جنوبي قطاع غزة.

وأشار إلى أنه تم العثور على شظايا صاروخ في منطقة مفتوحة في ما يسمى "المجلس الإقليمي شاعار هنيغيف"، وذلك بعد وقت قصير من انطلاق صافرات الإنذار في المنطقة.

وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت مرة أخرى، بعد نحو ثلاث ساعات، في "المجلس الإقليمي أشكول". وبحسب جيش الاحتلال فإن الصافرات قد تم تفعيل أثناء غارات طائرات الاحتلال على قطاع غزة وليس بسبب إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

من جهتها قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت موقعا تابعا للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت موقعًا لكتائب القسام غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما تسبب بأضرار مادية.

وكان قد أطلق صاروخ من قطاع غزة، ليلة أمس، دون أن تنطلق صافرات الإنذار. وعثر لاحقا على شظايا صاروخ في منطقة مفتوحة في "المجلس الإقليمي أشكلون". وردا على ذلك، استهدف جيش الاحتلال موقع رصد لحركة حماس شمالي قطاع غزة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#قطاع غزة
#حركة حماس

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