  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يلاحق حراسه

تاريخ النشر: 05/02/2018 - 12:46

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يلاحق حراسه
(نشطاء)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى، من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة، ووسط إجراءات وقيود مشددة على دخول المصلين وملاحقة حراس المسجد.

واعتقلت شرطة الاحتلال موظف الأوقاف سامر مجاهد من داخل مركز ترميم المخطوطات بالمسجد، ونقلته للتحقيق، ومن ثم أخلت سبيله لاحقا.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين خلال الاقتحام، بدءا من دخولهم الأقصى عبر باب المغاربة وتجولهم في باحاته، خروجا من باب السلسلة.

وحسب مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس، فإن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة عقب اقتحام 48 مستوطنا و13 عنصرا من مخابرات الاحتلال للمسجد الأقصى.

وأوضح أن المستوطنين تلقوا أثناء الاقتحام شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وحاولوا أداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

بدوره، قال رئيس مركز المخطوطات في المسجد الأقصى رضوان عمرو، إن ضباط الاحتلال اقتحموا صباح اليوم المركز، واعتدوا على الموظفين بالضرب، ومن ثم اعتقلوا حارس المركز سامر مجاهد من داخل مكان عمله.

وفي السياق، شددت شرطة الاحتلال المتمركزة على الأبواب اليوم من إجراءاتها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية.

ونشرت الشرطة عناصرها ووحداتها الخاصة وشرطة حرس الحدود بشكل مكثف في منطقة باب العامود وشارع السلطان سليمان وباب الساهرة، بالإضافة إلى نصب حواجز عسكرية في العديد من شوارع مدينة القدس الرئيسة.

وتخلل هذه الإجراءات عمليات تفتيش وتنكيل بالشبان والمارة والتدقيق في هوياتهم، وتحرير مخالفات للمركبات، بالإضافة إلى اعتقال بعض الشبان واقتيادهم إلى مراكز التحقيق بالمدينة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#القدس
#الأقصى
#الاحتلال
#مستوطنون
#اقتحام
#الأوقاف
#حراس

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مودي في جولة شرق أوسطية تشمل رام الله
مودي في جولة شرق أوسطية تشمل رام الله

2018-02-05

منفذها نجح في الفرار: مقتل مستوطن في عملية طعن
منفذها نجح في الفرار: مقتل مستوطن في عملية طعن

2018-02-05

غزة: وقفة دعم وإسناد للأسيرة الجعابيص
غزة: وقفة دعم وإسناد للأسيرة الجعابيص

2018-02-05

الأكثر قراءة

الناصرة: سطو مسلح على تاجر سجائر

الناصرة: سطو مسلح على تاجر سجائر

2018-02-04
أحد أفراد العائلة الحاكمة بالبحرين بتل أبيب ويُستقبل بالكنيست

أحد أفراد العائلة الحاكمة بالبحرين بتل أبيب ويُستقبل بالكنيست

2018-02-04
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

2018-02-04
إدانة فلسطيني بقتل مستوطنة

إدانة فلسطيني بقتل مستوطنة "على خلفية قومية"

2018-02-04
نتنياهو يدعو

نتنياهو يدعو "للتهدئة" ووزراؤه يقرعون طبول الحرب على لبنان

2018-02-04