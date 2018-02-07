قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بشكل استثنائي، لمدة 3 أيام بدءا من اليوم الأربعاء.

وقالت سفارة فلسطين بمصر، في بيان لها، إن "السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري ثلاثة أيام، في الاتجاهين، بدءا من اليوم الأربعاء حتى الجمعة لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين"، دون مزيد من التفاصيل.

وأكدت وكالة الأنباء المصرية الرسمية نبأ فتح المعمر؛ وذلك لعبور العالقين والحالات والمساعدات الإنسانية.

ويدير المعبر في الوقت الحالي حكومة الوفاق الفلسطينية، بعد أن تسلمته مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من حركة "حماس"، تطبيقا لاتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وتغلق السلطات المصرية المعبر بشكل شبه كامل، منذ تموز/ يوليو 2013؛ لأسباب تصفها بـ"الأمنية"، وتفتحه على فترات متفرقة، وبشكل استثنائي، لسفر الحالات الإنسانية.