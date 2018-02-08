9 ملايين دولار مساعدات قطرية عاجلة لغزة

أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، تعليمات بتقديم مساعدات عاجلة لقطاع غزة المحاصر بقيمة 9 ملايين دولار (33 مليون ريال قطري)، تشمل ادوية ومستلزمات طبية ووقود لتشغيل مولدات المستشفيات في القطاع ومواد غذائية.

وجاءت هذه التعليمات بعد اتصال هاتفي بين أمير قطر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أكد خلاله أمير قطر على مواصلة دعمه الفلسطينيين في قطاع غزة قدر المستطاع.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "المساعدات تأتي استجابة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع والنداءات الأممية بهذا الخصوص لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع هذه الأيام بسبب النقص الحاد في الأدوية ووقود تشغيل المستشفيات وغيرها من المواد الأساسية جراء الحصار".

وكان هنية قد أطلع أمير قطر خلال الاتصال الهاتفي على الأوضاع الإنسانية الحرجة لأهل غزة، في ظل الحصار، وبحسب "قنا"، فقد أكد أمير قطر لهنية، استمرار الدوحة في دعم الشعب الفلسطيني، ومواصلتها مشاريع الإعمار في القطاع، وسعيها في توفير الوقود اللازم لمختلف القطاعات.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، حذر الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، د. أشرف القدرة، من "كارثة صحية في قطاع غزة، على أثر اشتداد أزمة الوقود في المستشفيات والمراكز الصحية، بعد توقف المولدات الكهربائية في 3 مستشفيات، و16 مركزا صحيا، وتقديرات بانتهاء مخزون الوقود في منتصف شهر شباط/ فبراير الجاري، في الوقت الذي لا توفر فيه الحكومة الفلسطينية السيولة المالية لإنهاء أزمة الوقود في مستشفيات غزة، أو حلول جذرية لتزويد الكهرباء لقطاع غزة".