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القدس: مقتل ياسر حلوة من عناتا في شجار

تاريخ النشر: 09/02/2018 - 10:09

القدس: مقتل ياسر حلوة من عناتا في شجار
القتيل ياسر محمد حلوة
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

قُتل الشاب ياسر محمد حلوة (30 عاما) من قرية عناتا شمال شرق القدس المحتلة، في شجار عنيف فجر اليوم، الجمعة.

وقال المتحدث بلسان الشرطة الفلسطينية، المقدم لؤي ارزيقات، إن "غرفة عمليات شرطة ضواحي القدس تلقت فجر، اليوم، بلاغا يفيد بوقوع شجار عائلي في بلدة عناتا وهناك إصابة لشاب ناتجة عنه. قامت مركبات الإسعاف بنقله لمشفى المقاصد في القدس ووصفت إصابته بالخطيرة، وقد أعلن الأطباء بعد لحظات من وصوله عن وفاته وتم إحالة الجثمان للمجمع الطبي في رام الله".

وأضاف أن "الشرطة والأجهزة الأمنية دفعت بتعزيزات كبيرة للبلدة، لحفظ الأمن والنظام، وأن المشتبه به بجريمة القتل قام بتسليم نفسه لجهاز الأمن الوقائي وتم تسليمه للشرطة".

وختم ارزيقات بالقول إن "الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب وملابسات الشجار".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#القدس
#عناتا
#شجارات
#جرائم القتل
#العنف والجريمة

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