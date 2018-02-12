حملة اعتقالات بالقدس طالت أطفالًا وحارسًا بالأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة فلسطينيين من أنحاء مختلفة من مدينة القدس المحتلة، بينهم طفل وفتاة وأحد حراس المسجد الأقصى، وتم تحويلهم الى مراكز تحقيق وتوقيف في المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الطفل سفيان نضال النتشة (16 عاما) من حي بطن الهوى/ الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، والشاب سراج كاشور (23 عاما)، من بلدة أبو ديس جنوب شرقي القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال كذلك الشاب أيوب أبو هدوان والد الأسير زياد أبو هدوان، بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان وتخريب محتوياته، وهو أحد حراس المسجد الأقصى المبارك.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال فتاة من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، لم تعرف هويتها. واقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن زهير الرجبي في حي بطن الهوى في سلوان.

كما هدمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، فجر اليوم، مظلة تابعة لأحد المطاعم بحي المصرارة التجاري قُبالة باب العامود.