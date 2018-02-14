آخر مولد كهرباء بمحطة غزة يتوقف عن العمل

أكدت إدارة شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، أن سلطة الطاقة أخطرتها بتوقف آخر المولدات في محطة توليد الطاقة في غزة عن العمل، عند منتصف ليلة الأربعاء الخميس، بسبب نفاذ الوقود.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة، محمد ثابت، إنه "تم إبلاغنا بإطفاء المولد بحلول منتصف الليلة"، محذرًا من الآثار السلبية المترتبة على هذا الإجراء.

ولم يذكر ثابت أي جداول لساعات الوصل أو القطع المحتملة فور إيقاف مولد المحطة، لكنه قال إن ذلك سيؤثر حتمًا على جدول التوزيع وساعات الوصل والقطع وعلى كل مناحي الحياة في القطاع.

وحسب النشرة الصباحية لليوم الأربعاء التي وزعتها الشركة الكهرباء على وسائل الإعلام، فإن جدول التوزيع المعمول به هو (12 ساعة فصل مقابل 4 وصل مع نسبة عجز).

وتعمل محطة التوليد بمولد واحد قدرته 25 ميجا وات، فيما توفر الخطوط الإسرائيلية 120 ميجا وات، بينما لا تزال الخطوط المصرية متعطلة منذ أيام، علما أن احتياج القطاع وصل إلى 500 ميجا وات تقريبًا، لا يتوفر منها سوى 145 ميجا وات.