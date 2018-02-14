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بحجة البناء غير المرخص: الاحتلال يهدم منزلين بمدينة الخليل

تاريخ النشر: 14/02/2018 - 16:43

بحجة البناء غير المرخص: الاحتلال يهدم منزلين بمدينة الخليل
(أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم منزلين في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية لـ "وفا"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، وما تسمى "الإدارة المدنية"، داهمت منطقة بئر المحجر، ومدخل بلدة بيت كاحل غرب المدينة وأغلقتها، وشرعت بهدم منزلين بحجة البناء غير المرخّص، في المنطقة والتي تعود ملكيتهما للمواطنين أنور عبد السميع سنقرط، وأحمد جلال التميمي. ويتألف كل بيت من ثلاثة طوابق قيد الإنشاء.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الاحتلال الإسرائيلي
#الضفة الغربية
#الخليل
#إسرائيل
#هدم منازل

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