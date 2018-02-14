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تيلرسون: خطة السلام الأميركية في مراحل متقدمة جدًا

تاريخ النشر: 14/02/2018 - 19:45

تيلرسون: خطة السلام الأميركية في مراحل متقدمة جدًا
ريكس تيلرسون (أ.ب)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : رامي حيدر

صرح وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، اليوم الأربعاء، من العاصمة الأردنية عمان، إن خطة السلام في المنطقة التي تعكف الإدارة الأميركية على صياغتها باتت في مراحل متقدمة جدًا، وأن القرار حول توقيت إعلانها بيد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ووقع تيلرسون أيضا حزمة مساعدات على مدى خمس سنوات تزيد الدعم الأميركي للأردن، رغم تهديد ترامب بقطع الدعم عن الدول التي عارضت قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال تيلرسون تعليقا على خطة السلام "رأيت الخطة... إنها قيد التطوير منذ عدة شهور. تشاورت معهم بشأن الخطة وحددت مجالات نشعر أنها بحاجة لمزيد من العمل".

وتابع: "أعتقد أن اتخاذ قرار بشأن طرح الخطة يرجع إلى الرئيس في الوقت الذي يشعر فيه أنه مناسب وأنه مستعد فيه لطرحها. سأقول إنها في مرحلة متقدمة جدا".

وتراجع ترامب في كانون الأول/ ديسمبر عن سياسة أميركية متبعة منذ عقود باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأطلق عملية نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وفجرت الخطوة غضبا في العالم العربي والإسلامي ودفعت الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى الإعلان أنه لن يتعاون مع الولايات المتحدة باعتبارها وسيطا نزيهًا للسلام، ورفض كذلك استقبال نائب الرئيس الأميركي في رام الله.

وهدد ترامب بقطع الدعم المالي عن الدول التي أيدت قرارا بالأمم المتحدة يطالب واشنطن بالتراجع عن قرارها بشأن القدس. وكان الأردن من داعمي القرار.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#خطة السلام
#أميركا
#تيلرسون
#الأردن
#فلسطين

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