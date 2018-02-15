الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا ويستهدف المزارعين بغزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 16 فلسطينيا خلال مداهمات لمناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النيران صوب المزارعين غزة.

في قطاع غزة المحاصر، أطلقت مواقع عسكرية للاحتلال النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدتي القرارة وعبسان الكبيرة، شرقي محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

من جهة أخرى، اغلقت جرافات الاحتلال صباح اليوم الطرق الفرعية التي تربط بين بلدة بيتا وبلدتي اودلا وعورتا جنوب شرق نابلس.

وواصلت قوات الاحتلال عمليات الدهم والتفتيش في الضفة الغربية، حيث أفاد شهود باعتقال ثلاثة مواطنين لدى اقتحامها لقرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية بالدوريات العسكرية واعتقلت المواطن حسن سلامة البرغوثي بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمقتنياته.

واعتقل الاحتلال الشاب سامر عطا، ومواطن آخر، فيما جرى تفتيش منازل ومحال تجارية ومصادرة أجهزة خلوية، بعد التحقيق مع الأهالي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات في محافظة جنين واعتقلت مواطنا وفتشت منازل في مداهمة متكررة لها.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال اقتحموا بلدة اليامون وداهموا منزل المواطن عزمي عيد فريحات وفتشوه وخربوا محتوياته، علما أن المنزل تعرض للدهم والتفتيش عدة مرات في بداية مطاردة الشهيد القسامي احمد جرار، واعتقل حينها اثنين من أبناء صاحب المنزل هما جهاد وعبد القادر وما زالا رهن الاعتقال.

وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن أنس عدنان قبها في بلدة يعبد جنوب جنين وفتشت منزله واعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال حملة مداهمات بمدينة نابلس، وذكر شهود عيان أن عشرات الاليات العسكرية اقتحمت المدينة وانتشرت في شارع فيصل والجبل الشمالي والبلدة القديمة، واعتلى الجنود أسطح بعض البنايات.

وداهمت العديد من المنازل في الجبل الشمالي والبلدة القديمة وفتشتها، واعتقلت الشقيقين أيمن وأدهم الطشطوش بعد الاعتداء عليهم وعلى والدهم بالضرب المبرح وتدمير محتويات منزلهم بمنطقة باب الساحة، كما اعتقلت الشاب يزن جعارة.

واندلعت مواجهات عنيفة في محيط المقبرة الشرقية والمستشفى الوطني وشارع ابن رشد وشارع الأرصاد وجسر التيتي، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة وألقوا زجاجات حارقة، فيما أطلق الجنود الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت دجن شرق المدينة، وداهمت منزل الأسير مروان عماوي أبو ثابت الذي اعتقل يوم أمس، وأجرت فيه عمليات تفتيش وتخريب.