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"تدفيع الثمن": مستوطنون يخطون شعارات عنصرية على أربع مركبات بنابلس

تاريخ النشر: 15/02/2018 - 12:21

"تدفيع الثمن": مستوطنون يخطون شعارات عنصرية على أربع مركبات بنابلس
(أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

خط مستوطنون، فجر اليوم الخميس، شعارات عنصرية وأعطبوا إطارات أربع مركبات في قرية يتما جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي خضير خضير لـ"وفا"، بأن مستوطنين تسلّلوا فجرا للقرية، وخطوا شعارات عنصرية "الموت للعرب، وتدفيع الثمن، أفيتار"، في إشارة للبؤرة الاستيطانية الجديدة المقامة على أراضي القرية.

وأوضح خضير أن المركبات تعود للمواطنين عبد الله محمد فائق، وهشام أحمد عبد الفتاح، ووليد فوزي صلاح، وعودة وليد صنوبر.

يُشار إلى أن جماعة "تدفيع الثمن" الإرهابية، قامت في الفترة الأخيرة، بأكثر من اعتداء في منطقة نابلس وضواحيها، حيث اعتدت الجماعة الإرهابية، على بلدة عورتا وجيت الواقعتين قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، إذ قاموا، فجر يوم الثلاثاء الماضي، بالاعتداء على سيارات المواطنين وإعطابها وخط عبارات عنصرية.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نابلس
#يمتا
#مستوطنون
#تدفيع الثمن

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