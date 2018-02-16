ارتفاع نسب تلوث الهواء في الضفة الغربية المحتلة

أشارت تقارير واردة عن وزارة حماية البيئة التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إلى أن نسبة تلوث الهواء، سجلت اليوم ارتفاعا استثنائيًا ملحوظًا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، ومناطق غور الأردن.

ويأتي التلوث نتيجة لذرات الرمل والغبار المنبعثة من المناطق الصحراوية في شبه الجزيرة العربية والعراق.

ويوصى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والرئة، والمسنين، والأطفال، والنساء الحوامل، بالامتناع عن ممارسة النشاط البدني المضني.

علما بأن التأثير السلبي لظاهرة تغير المناخ على الأراضي الفلسطينية محدود نسبيًا، إلا أنها تقع ضمن منطقة شرق المتوسط الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، وذلك بحسب تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2014.

وكشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أن تلوث الهواء يودي بحياة 6.5 ملايين شخص سنويا، وإن 92% من سكان العالم يعيشون في مناطق تتجاوز مستويات جودة الهواء فيها المعايير الصحية المتعارف عليها.