اعتقال فتاة مقدسية بزعم أنها تحمل سكينا

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، فتاة فلسطينية بالعشرينات من العمر، بزعم أنها تحمل سكينا عند مدخل محكمة الصلح في مدينة القدس المحتلة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن شرطة الاحتلال قولها، إن الفتاة الفلسطينية وهي في العشرينات من العمر وصلت إلى غرفة الفحص عند مدخل محكمة الصلح بالقدس، وأثارت شكوك عناصر الأمن الذين اخضعوها للتفيش ليعثروا بحوزتها سكينا، وعلى الفور هرع عناصر من شرطة الاحتلال واعتقلوا الفلسطينية ونقلوها إلى التحقيق.