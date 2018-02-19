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الاحتلال يداهم سلوان ويعتقل 5 فتية

تاريخ النشر: 19/02/2018 - 10:41

الاحتلال يداهم سلوان ويعتقل 5 فتية
(نشطاء)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، اقتحامها لبلدة سلوان بالقدس المحتلة، حيث تم مداهم عددا من المنازل واعتقال خمسة فتية بذريعة الإخلال بالنظام والنشاط في فعاليات وأعمال مناهضة للاحتلال.

وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء بسلوان، وداهمت العديد من المنازل وفتشتها، واعتقلت خمسة شبان وفتية.

وذكر أن المعتقلين هم أحمد زياد زيداني (14 عاما)، أحمد ضياء غيث (20 عاما)، مسلم موسى عودة (18 عاما)، محمد سامر سرحان (14 عاما)، وعدي عدنان غيث (17 عاما)، حيث تم تحويلهم إلى مركز الشرطة في شارع صلاح الدين.

ومن المتوقع عرض هؤلاء المعتقلين اليوم على قاضي محكمة الصلح بالقدس المحتلة للنظر في قضية اعتقالهم.

وفي سياق ذات صلة، اعتقلت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من مساء أمس شادي محيسن من قرية العيساوية شمال شرق القدس.

وتنفذ سلطات الاحتلال بشكل يومي حملات مداهمة واعتقال بالقدس، مستهدفة بذلك عشرات الشبان والفتية، وذلك بحجة إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، والمشاركة في الأحداث التي تشهدها المدينة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سلوان
#القدس
#اعتقال
#الاحتلال

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