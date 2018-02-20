الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين ويستهدف الصيادين بغزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 7 فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، فيما قامت زوارقها الحربية بإطلاق النار صوب مراكب الصيادين في بحر غزة.

وحسب شهود عيان، فقد شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين في محافظات الضفة، فيما أفاد جيش الاحتلال في بيان عممه على وسائل الإعلام أن قواته الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين في مناطق مختلفة من الضفة بدعوى أنهم مطلوبين، مؤكدا أنه جرى نقلهم إلى جهاز "الشاباك" للتحقيق معهم.

ففي بيرزيت اعتقلت قوات الاحتلال منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أسيد القدومي، بعد مداهمة وتفتيش سكنه، والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى خليل رمزي حلس، بعد مداهمة منزل ذويه الليلة في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، إضافة لاعتقالها الفتى مهران شويكي من حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غربي بيت لحم، وصادرت مركبة لأحد المواطنين، كما اقتحمت منزل عائلة الشهيد حمزة الزماعرة عقب اقتحامها لمدينة حلحول.

أما في قطاع غزة المحاصر، أطلقت زوارق الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية شمال قطاع غزة.

وذكر شهود أن زوارق الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها بكثافة تجاه مراكب الصيادين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتتعمد بحرية الاحتلال إطلاق النار على الصيادين ومراكبهم في بحر غزة، بشكل شبه اليومي، وتمنعهم من الصيد في المساحة المسموح بها.