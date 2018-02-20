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القدس: هدم مسكن مواطن في تجمع جبل البابا

تاريخ النشر: 20/02/2018 - 13:12

القدس: هدم مسكن مواطن في تجمع جبل البابا
من مكان الهدم بالقدس، اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي مسكن مواطن في تجمع جبل البابا البدوي في بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، واعتقلت مواطنا، اليوم الثلاثاء.

وقال شهود عيان إن "قوات الاحتلال هدمت مسكنا في التجمع، وتعمل باستمرار على ملاحقة السكان ومضاربهم، ولطالما هدمت منازل في المنطقة، وأخطرت بهدم التجمع بالكامل، لوضع يدها على الأرض، لصالح مشاريع استيطانية في المنطقة".

وأكدوا أن "قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا لم تعرف هويته بعد، خلال اعتراض السكان على عملية هدم المسكن".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#القدس
#جبل البابا
#هدم المنازل

القدس: هدم مسكن مواطن في تجمع جبل البابا

القدس: هدم مسكن مواطن في تجمع جبل البابا

القدس: هدم مسكن مواطن في تجمع جبل البابا

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