غزة ستواجه انهيارًا اقتصاديًا ومؤسسيًا مالم تُتخذ خطوات فورية

حذّر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء، من أن "غزة ستواجه انهيارًا مؤسسيًا واقتصاديًا كاملًا، في حال لم تُتّخذ خطوات فورية لمعالجة أوضاعها الإنسانية وإنعاش اقتصادها".

وقال المسؤول الأممي خلال الجلسة، إنه مع تصاعد الأزمة الإنسانية بغزة، ومع توقف تنفيذ اتفاق المصالحة، "وبدون اتخاذ الخطوات الفورية لمعالجة الأزمة الإنسانية وإنعاش الاقتصاد، سنواجه انهيارًا مؤسسيًا واقتصاديًا كاملا بغزة"، مضيفا: ""لقد عاش مليونا شخص في ظل سيطرة كاملة من حماس مع إغلاق إسرائيل معابر القطاع، ونعتقد أن الوقت قد حان لإعادة غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية الشرعية، لأنه لا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية بدون وحدة فلسطينية".

وأردف قائلا: "أولئك الذين يقفون في طريق المصالحة يضرون بالقضية الوطنية الفلسطينية وسيدفع أجيال من الناس العاديين ثمنًا لذلك"، دون اتهام طرف بعينه، داعيا المجتمع الدولي إلى "عدم التوقف عن دعم القيادات الفلسطينية المعتدلة"، وإلى وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وإلى "العمل الجماعي للتخفيف من الكارثة الإنسانية بغزة".