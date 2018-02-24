إصابات بمواجهات مع الاحتلال بمناطق مختلفة بالضفة

أصيب عددا من المواطنين بعد عصر اليوم بحالات اختناق جراء مواجهات اندلعت بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيل الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما سجلت إصابات بالرصاص الحي في منطقة نابلس وكفرقدوم قضاء قلقيلية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه الطبية قدمت الإسعافات الميدانية لشاب ونقلته إلى المستشفى وهو يعاني من إصابة بالرصاص الحي في مواجهات كفر قدوم شرق قلقيلية.

وفي قضاء نابلس، أصيب فتى برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين من جهة والمستوطنين وقوات الاحتلال من جهة أخرى، في قرية بورين جنوب نابلس.

وأفاد شهود عيان أن المواجهات بدأت بين المواطنين والمستوطنين ومن ثم تدخلت قوات الاحتلال لصالح المستوطنين وشرعت بإطلاق النار باتجاه المواطنين الفلسطينيين.

وقال الناطق الرسمي باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل إن "الفتى أحمد محمد عمران (١6 عاما) أصيب برصاص حي في منطقة الكتف الايسر خلال مواجهات اندلعت في قرية بورين".

وأضاف جبريل أن ونقلت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفتى المصاب إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس لتلقي العلاج، وقد وصفت إصابته بالمتوسطة.

كما واعتقلت قوة عسكرية للاحتلال فجر اليوم السبت، مطاردا مصابا برصاصها بعد اقتحام منزله في مخيم الدهيشة جنوب محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر من المخيم، بأن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت الدهيشة وحاصرت منزل الأطرش قبل أن تعتقله وتنقله إلى جهة مجهولة.

وأوضحت بأن الأطرش مصاب برصاص الاحتلال وسبق أن اقتحمت قوّات الاحتلال منزل عائلته لاعتقاله واحتجزت والده وهددت باغتياله.

وفي سياق تضييق الاحتلال على الفلسطينيين، اعتقلت بحرية الاحتلال، اليوم السبت، صيادين فلسطينيين قبالة بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر بأن بحرية الاحتلال اعتقلت صيادين-لم تعرف هويتهما بعد-، وذلك أثناء إبحارهما لمسافة أقل من ٢ميل بحرية على شاطئ بيت لاهيا.

وأوضح أن سلطات الاحتلال اعتقلت الصيادين بعد فتح الزوارق الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين، وسحبت قاربهما "حسكة مجداف" إلى ميناء أسدود.

وتتعرض مراكب الصيادين بشكلٍ متكرر لاستهداف متواصل من الزوارق الحربية الإسرائيلية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل وإسرائيل برعايةٍ مصرية صيف عام 2014.