القسام يكشف الأحد كواليس عمليات "الثأر المقدس"

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، كشفها، يوم الأحد، عن تفاصيل جديدة لعمليات "الثأر المقدس"، بعد أن تم السماح بنشرها، والتي تم تنفيذها عام 1996 داخل إسرائيل، وأسفرت عن مقتل 46 إسرائيليا وإصابة أكثر من 163 آخرين.

وحسب الموقع الإلكتروني للقسام، أوضح أنه سيتم سرد تفاصيل جديدة سمح بنشرها عن عمليات "الثأر المقدس"، عبر حلقتين متتاليتين عن العمليات الاستشهادية ودور قادة القسام والجنود في تنفيذ مهماتها.

ونفذت كتائب القسام عددا من العمليات الاستشهادية داخل البلاد ردًا على اغتيال الاحتلال للقائد المهندس يحيى عياش، بعد 40 يوما من استشهاده.

وخلال الرواية المختصرة عن العمليات، سيتحدث الأسير القائد في كتائب القسام حسن سلامة عن حكاية القسام في عمليات الثأر، بدءًا من صدور الإشارة بالرد على اغتيال عياش من القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف ووصولاً إلى التنفيذ.

وتبدأ الحكاية بإصدار القرار مرورا بالاتصال بمجموعة القدس، ومن ثم دخول مجموعات كتائب القسام من قطاع غزة للداخل المحتل عام 1948، ثم التواصل مع قادة كتائب القسام في الضفة الغربية، وما تلا ذلك من تجنيد الاستشهاديين وتجهيزهم، وانتهاءً بتنفيذ العمليات.

كما ستكشف التفاصيل دور أبرز مهندسي كتائب القسام في تجهيز العبوات لعمليات "الثأر المقدس" واللحظات الأخيرة التي عاشها الأسير سلامة برفقة الاستشهاديين الثلاثة قبل توجههم لتنفيذ العمليات.