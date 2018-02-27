تسيير 20 شاحنة أدوية إلى قطاع غزة يوم غد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن تسيير 20 شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية، غدا صباحا، من مستودعات الوزارة المركزية في نابلس، إلى مستودعاتها في قطاع غزة.

وأوضح وزير الصحة الفلسطيني، جواد عواد، أن يوم غد الأربعاء سيشهد "تسيير 20 شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستودعات الوزارة في قطاع غزة"، مشيرا إلى أنها "تضم المضادات الحيوية، وأدوية لعلاج مرضى السرطان، ومرضى الكلى، وأدوية خاصة للأطفال، وأنواع من الطعومات الخاصة بلدغات الأفاعي والعقارب، ومواد خاصة بغسيل الكلى، ومحاليل وريدية".

وأضاف أن هذه الشحنة تضم مواد مخبرية، إضافة إلى مواد طبية خاصة بغرف العمليات وأقسام القسطرة وجراحة القلب، وجراحة العظام.

وكان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، قد حذر قبل نحو أسبوع، من أن "غزة ستواجه انهيارًا مؤسسيًا واقتصاديًا كاملًا، في حال لم تُتّخذ خطوات فورية لمعالجة أوضاعها الإنسانية وإنعاش اقتصادها".

وقال ميلادينوف، إنه مع تصاعد الأزمة الإنسانية بغزة، ومع توقف تنفيذ اتفاق المصالحة، "وبدون اتخاذ الخطوات الفورية لمعالجة الأزمة الإنسانية وإنعاش الاقتصاد، سنواجه انهيارًا مؤسسيًا واقتصاديًا كاملا بغزة".

وشهد القطاع الذي يعيش فيه نحو مليوني فلسطيني ثلاث حروب عدوانية مدمرة بين العامين 2008 و2014، ألحقت أضرارا بالغة في البنية التحتية وجميع مناحي الحياة.