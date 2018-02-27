  2. فلسطينيات
  3. أخبار

تسيير 20 شاحنة أدوية إلى قطاع غزة يوم غد

تاريخ النشر: 27/02/2018 - 20:26

تسيير 20 شاحنة أدوية إلى قطاع غزة يوم غد
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن تسيير 20 شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية، غدا صباحا، من مستودعات الوزارة المركزية في نابلس، إلى مستودعاتها في قطاع غزة.

وأوضح وزير الصحة الفلسطيني، جواد عواد، أن يوم غد الأربعاء سيشهد "تسيير 20 شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستودعات الوزارة في قطاع غزة"، مشيرا إلى أنها "تضم المضادات الحيوية، وأدوية لعلاج مرضى السرطان، ومرضى الكلى، وأدوية خاصة للأطفال، وأنواع من الطعومات الخاصة بلدغات الأفاعي والعقارب، ومواد خاصة بغسيل الكلى، ومحاليل وريدية".

وأضاف أن هذه الشحنة تضم مواد مخبرية، إضافة إلى مواد طبية خاصة بغرف العمليات وأقسام القسطرة وجراحة القلب، وجراحة العظام.

وكان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، قد حذر قبل نحو أسبوع، من أن "غزة ستواجه انهيارًا مؤسسيًا واقتصاديًا كاملًا، في حال لم تُتّخذ خطوات فورية لمعالجة أوضاعها الإنسانية وإنعاش اقتصادها".

وقال ميلادينوف، إنه مع تصاعد الأزمة الإنسانية بغزة، ومع توقف تنفيذ اتفاق المصالحة، "وبدون اتخاذ الخطوات الفورية لمعالجة الأزمة الإنسانية وإنعاش الاقتصاد، سنواجه انهيارًا مؤسسيًا واقتصاديًا كاملا بغزة".

وشهد القطاع الذي يعيش فيه نحو مليوني فلسطيني ثلاث حروب عدوانية مدمرة بين العامين 2008 و2014، ألحقت أضرارا بالغة في البنية التحتية وجميع مناحي الحياة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#غزة
#قطاع غزة
#الوضع الإنساني
#شاحنات أدوية

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رؤساء الكنائس يقررون إعادة فتح كنيسة القيامة
رؤساء الكنائس يقررون إعادة فتح كنيسة القيامة

2018-02-27

التميمي يعري كذب الاحتلال: "الاعتراف" انتزع تحت الضرب والتهديد
التميمي يعري كذب الاحتلال: "الاعتراف" انتزع تحت الضرب والتهديد

2018-02-27

سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثمان الصياد أبو ريالة
سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثمان الصياد أبو ريالة

2018-02-27

الأكثر قراءة

دبورية:مصرع امرأة وإصابة رضيعها وآخر في حادث طرق

دبورية:مصرع امرأة وإصابة رضيعها وآخر في حادث طرق

2018-02-26
حالة الطقس: أجواء باردة مع تجدد تساقط الأمطار

حالة الطقس: أجواء باردة مع تجدد تساقط الأمطار

2018-02-26
المراسلات التي أوقعت القاضية والمحقق بـ

المراسلات التي أوقعت القاضية والمحقق بـ"القضية 4000"

2018-02-26
النقب: بعد 30 عاما اعتقال والدة منفذ عملية عراد وإبعادها

النقب: بعد 30 عاما اعتقال والدة منفذ عملية عراد وإبعادها

2018-02-26
تكنولوجيا القتل: إسرائيل تطور مهدافا جديدا لإصابة الهدف بدقة

تكنولوجيا القتل: إسرائيل تطور مهدافا جديدا لإصابة الهدف بدقة

2018-02-26