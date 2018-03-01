الاحتلال يعتقل فتاة بزعم التخطيط لطعن جنود

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ظهر اليوم الخميس، فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 18 عاما، على حاجز 300 في بيت لحم، بزعم حيازتها سكينا والتخطيط لطعن جنود على الحاجز.

وزعم جيش الاحتلال ان جنود الحاجز العسكري اعتقلوا فتاة، وتم نقلها للتحقيق.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنود الحاجز العسكري اعتقلوا فتاة بدعوى حيازتها سكين ومحاولتها مهاجمة الجنود، وتم نقلها للتحقيق.

وأشارت مصادر فلسطينية أن الفتاة من سكان مدينة بيت لحم، دون الإشارة إلى هويتها بعد.