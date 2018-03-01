هنية يجتمع بالوفد الأمني المصري بغزة

اجتمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الخميس، بالوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة منذ أيام لبحث ملفات تطبيق خطوات المصالحة.

وشارك في اللقاء عن حركة حماس خليل الحية وفتحي حماد من أعضاء المكتب السياسي، اللذين رافقا هنية في زيارته الأخيرة للقاهرة، والتي استمرت نحو ثلاثة أسابيع. حيث عادوا أمس إلى القطاع بعد مباحثات طويلة مع المسؤولين المصريين، إضافة لعقد اجتماعات للمكتب السياسي للحركة.

وضم الوفد المصري اللواء سامح نبيل، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، إلى جانب القنصل العام لدى السلطة الفلسطينية خالد سامي، والعميد في جهاز المخابرات عبد الهادي فرج.

ويجري الوفد منذ أيام لقاءات مع مسؤولين من حركة حماس، ووزراء في حكومة التوافق، لمحاولة حل جميع العقبات التي تواجه ملف تمكين الحكومة من أداء مهامها كاملةً بغزة دون أي خلافات.

والاتفاق هو الأخير بعد فشل عدة وساطات لإنهاء الخلافات بين حركتي فتح وحماس.

وفرضت إسرائيل حصارا محكما على قطاع غزة في 2006، وشددته بعد سيطرة حماس في العام 2007 على القطاع، وتغلق مصر معبر رفح منذ عدة سنوات وتفتحه في فترات متباعدة للحالات الإنسانية.