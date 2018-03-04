الاحتلال يعتقل 50 فلسطينيا ويلاحق العمال بلقمة عيشهم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة تخلل اعتقال العشرات، بزعم مقاومة الاحتلال والاستيطان ومحاولة الدخول إلى البلاد للعمل دون أن يكون بحوزتهم تصاريح.

وزعم جيش الاحتلال في بيانه أنه اعتقل 10 فلسطينيين تنسب لهم شبهات الضلوع في مقاومة الاحتلال وتنفيذ عمليات ضد المستوطنين، وتم نقلهم للتحقيق لدى أجهزة المخابرات.

في سياق الاعتقالات على خلفية مقاومة الاحتلال والاستيطان، اعتقلت قوات الاحتلال، 10 فلسطينيين خلال حملة مداهمات واعتقالات طالت مدن متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين عُرف منهم، الشابان محمد زياد رداد، والأسير المحرر نضال بلال عجاج، بعد مداهمة منزليهما فجر اليوم، في بلدة صيدا قرب طولكرم.

كما واعتقلت المواطن عرفات درباس، وزوجته وابنه يحيى، بعد مداهمة منزلهم فجر اليوم في قرية العيساوية بالقدس المحتلة.

وطالت الاعتقالات الشاب محمد حمدان من حي أم الشرايط جنوب البيرة، إضافة لاعتقالها الشاب عبد الرحيم إبراهيم أبو أسعد، بعد اقتحامها لبلدة إذنا غربي مدينة الخليل

في إطار حملة الاحتلال للتضييق على العمال الفلسطينيين، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، حملة خاصة لملاحقة العمال الذين دخلوا البلاد للعمل وتوفير لقمة العيش لأولادهم، وخلال الحملة 40 اعتقال فلسطينيا بزعم الدخول إلى البلاد دون تصاريح.

وأفاد جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، أنه شرع بحملة واسعة لإحباط دخول الفلسطينيين إلى البلاد، حيث تركزت الحملة في جنوب جبل الخليل، إذ تم منع دخول العمال إلى البلاد، عبر نصب كمائن ورصد التحركات وخلال الحملة تم اعتقال 40 فلسطينيا حاولوا دخول البلاد للعمل دون تصاريح.