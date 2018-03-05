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مستوطنون يعتدون على 4 أطفال جنوب الخليل

تاريخ النشر: 05/03/2018 - 19:42

مستوطنون يعتدون على 4 أطفال جنوب الخليل
صورة توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الإثنين، على أربعة أطفال، جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب جبور، إن مجموعة من مستوطني مستوطنة "متسبي يائير" اعتدت على ثلاثة أطفال من عائلة أبو قبيطة بالضرب أثناء عبورهم الحاجز العسكري في طريقهم إلى منازلهم، فيما حاول مستوطن دهس الطفلة جيهان إبراهيم أبو قبيطة "11 عاما".

وأضاف جبور أن أفراد هذه العائلة يضطرون لعبور الحاجز للوصول إلى مكان سكنهم، وأن نشطاء سلام أجانب يؤمنون دخولهم وخروجهم بشكل يومي لحمايتهم من اعتداءات المستوطنين المتواصلة بحقهم.

بموازاة ذلك، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بوابتين حديديتين على مفترق خرسا جنوب بلدة دورا.

وأوضحت "وفا"، أن قوات الاحتلال أقامت البوابتين على المفترق المؤدي إلى قرية خرسا وعدد من القرى والتجمعات السكانية جنوب بلدة دورا جنوب الخليل.

 

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مستوطنون يعتدون
#الاحتلال
#أطفال
#الخليل

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