مواجهات بالضفة والاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، 12 فلسطينيا بزعم مقاومة الاحتلال والاستيطان، فيما تم مصادر مبالغ مالية من المواطنين في قضاء نابلس بزعم أنها توظف لـ"الإرهاب"، كما شهدت مناطق مختلفة بالضفة الغربية مواجهات ليلية مع جنود الاحتلال.

ونقلت سائل الإعلام الإسرائيلي عن جيش الاحتلال قوله، إن قواته اعتقلت 12 فلسطينيا تنسب لهم شبهات القيام بأعمال لمقاومة الاحتلال والتعرض للمستوطنين، حيث نقلوا للتحقيق لدى أجهزة الأمن، فيما تم ضبط مبالغ مالية تقدر بآلاف الشواقل في قرية سبسطية قضاء نابلس.

وذكر شهود عيان أن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت مدينة نابلس من منطقة الطور، وانتشرت في حي رأس العين وكروم عاشور وخلة العامود وحارة العقبة وحارة القيسارية بالبلدة القديمة.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، وأطلق الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في البلدة القديمة، واعتقلت الأسيرين المحررين ناصر حلاوة وأدهم خشانة، كما داهمت عددا من المحال التجارية في محيط مسجد البيك، وفتشتها وأحدثت فيها خرابا كبيرا، وتركتها مشرعة الأبواب.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي قباطية وكفر راعي جنوب مدينة جنين واعتقلت شابين من قباطية فيما نصبت حواجز في مناطق متفرقة.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال اقتحموا قباطية حيث اندلعت مواجهات رشق خلالها الشبان الجنود بالحجارة فيما سمع أًصوات إطلاق نار وقنابل مسيلة للدموع، واعتقلت قوات الاحتلال كلا من الفتى سامح علاء زكارنة والمواطن محمد وائل زكارنة وفتشت منزليهما.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة كفر راعي المجاورة وانتشرت في شوارعها ونصبت حواجز عسكرية على الطريق المؤدي إليها.

وقال مواطنون مدينة دورا إن قوات الاحتلال اعتقلت المنشد أحمد المصري رئيس فرقة الأنوار الفنية للنشيد الوطني والإسلامي وإحياء الأفراح والمناسبات، كما اعتقلت عضو الفرقة موسى ربحي الحروب بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما.

وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، اعتقلت قوّات الاحتلال الشاب موسى محمد أبو مفرح بعد اقتحام منزله.