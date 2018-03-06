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العليا الإسرائيلية تؤجل النظر في طلب تسليم جثمان السراديح

تاريخ النشر: 06/03/2018 - 17:32

العليا الإسرائيلية تؤجل النظر في طلب تسليم جثمان السراديح
(فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أجّلت المحكمة العليا الإسرائيلية، النظر في الالتماس الذي قدّمته هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وطالبت فيه استردادَ جثمان الشهيد ياسين السراديح حتى تاريخ 14/3/2018.

وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن النيابة الإسرائيلية تقدمت بطلب للمحكمة العليا الإسرائيلية بتأجيل النظر في تسليم جثمان الشهيد السراديح، وذلك لإمهال عائلات القتلى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مهلة للاعتراض على طلب تسليم جثمان السراديح، مُضيفة أن العليا الإسرائيلية قبلت طلب النيابة، وأجّلت النظر في التماس الهيئة حتى تاريخ 14/3/2018؛ بعد أن حددت جلسة سابقة بتاريخ الغد الموافق 7/3/2018.

يذكر، أن قوات الاحتلال أقدمت على قتل الشهيد السراديح قبل أسبوعين، برصاصة أسفل البطن، والاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة، بعد لحظات من اعتقاله.

بموازاة ذلك، صادقت لجنة الداخلية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، على تعديل قانون يُشرعن للشرطة احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين، ووضع شروط أمام عائلاتهم في تنظيم الجنازات لهم.

ويأتي تعديل القانون، الذي بادر إليه وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، في أعقاب قرار المحكمة العليا، في تموز/ يوليو الماضي، الذي ينص على أنه لا توجد صلاحية لدى الشرطة في احتجاز جثامين شهداء نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وينص تعديل القانون المشار إليه على أن الشرطة تستطيع إصدار أمر بمنع تسليم جثمان شهيد إلى حين يتعهد منظمو الجنازة بتطبيق الشروط التي تضعها الشرطة، كما تستطيع الشرطة، بموجب التعديل، احتجاز الجثامين إذا كانت "تقديراتها تشير إلى أن تنظيم الجنازة قد ينطوي على مخاوف بالمس بأشخاص، أو التحريض على الإرهاب، أو إبداء تماثل مع الشهيد وما قام به".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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