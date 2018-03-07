اقتحامات واعتقالات والاحتلال يعيق تحركات المواطنين شمال الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، عمليات دهم وتفتيش بالضفة الغربية المحتلة، وتم خلالها اعتقال 10 فلسطينيين بدوافع أمنية، فيما تم مصادرة مبالغ مالية من منازل مواطنين بذريعة استخدامها لـ"الإرهاب"، كما وأعاق الاحتلال تحركات المواطنين جنوب غرب جنين.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان له أنه اعتقل 10 شبان بتهمة إلقاء حجارة، فيما استولت قوات الاحتلال خلال مداهمات للبيوت على مبالغ مالية قدرت بآلاف الشواكل.

وقال الجيش إن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

ففي مدينة نابلس شنت قوة عسكرية عمليات دهم وتفتيش للعديد من المنازل والعمارات السكنية.

وذكر شهود عيان أن القوة داهمت عمارة المصري في شارع عبد الرحيم محمود، وفتشت الشقق السكنية فيها وسطح العمارة وبعض السيارات.

كما داهمت عدة منازل في شارع السكة وخلة الإيمان وشارع القدس، وفتشتها.

واقتحمت بلدة مردة شمال مدينة سلفيت، وداهمت منزل المواطن حسن مزيد شحادة، وفتشته وعاثت فيه فسادا، واعتقلت نجله عادل قبل شهر واحد من موعد حفل زفافه.

من جهة أخرى، صادرت قوات الاحتلال 3 شاحنات محملة بالعكوب على حاجز الكونتينر قرب مدينة بيت لحم، كانت متوجهة صباحا من مدينة الخليل إلى سوق الخضار المركزي بنابلس، وطالبت التجار بدفع غرامة مالية كبيرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجرا الأسير المحرر صهيب محمود أبو سليم بعد اقتحام قرية رنتيس غرب مدينة رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية بالدوريات العسكرية وداهمت منزل أبو سليم واعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة.

واعتقل أبو سليم عدة مرات في سجون الاحتلال وسجون السلطة الفلسطينية.

وفي شمال الضفة الغربية، أعاقت قوات الاحتلال تحركات المواطنين على حاجز عسكري طيار نصبته على الطريق المؤدي إلى بلدتي يعبد وعرابة جنوب غرب جنين.

وأفادت مواطنون، بأن جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عسكريا على مفترق بلدة عرابة والطريق المؤدي إلى يعبد، وأوقفوا مركبات المواطنين، وفتشوها ودققوا في بطاقات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تحركاتهم.