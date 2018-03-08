الاحتلال يفرج عن النائب أحمد عطون

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن النائب المقدسي عن حركة حماس أحمد عطون من سجن النقب المحتل بعد إمضائه 11 شهرا رهن الاعتقال الإداري، ليصبح مجمل أسره في السجون 13 عاما.

واعتقلت قوات الاحتلال النائب عطون (52عامًا) في 12 نيسان/أبريل 2017، من منزله في مدينة البيرة وفتشته وحطمت محتوياته وحققت معه بشكل ميداني، ولاحقًا قررت محكمة الاحتلال اعتقاله ونقله إلى سجن "مجدو" المركزي.

يذكر أن سلطات الاحتلال أقدمت عام 2010 على سحب الإقامة المقدسية للنائب عطون، ومنعته من دخول مسقط رأسه في مدينة القدس بشكل كامل، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء.

وشمل القرار في حينه النائبين محمد أبو طير، ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة وذلك بحجة "خيانة الولاء للدولة"، كما يزعم الاحتلال.

وصمد في خيمة الاعتصام في بلدة الشيخ جراح بالقدس المحتلة لما يزيد عن 500 يوما مع زميليه النائب المقدسي محمد طوطح ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة رافضين قرار الإبعاد الصادر بحقهم، إلا أنه أبعد في 6 ديسمبر 2011.