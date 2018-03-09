  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق في مسيرة نعلين

تاريخ النشر: 09/03/2018 - 15:17

إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق في مسيرة نعلين
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أُصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، في نعلين غرب رام الله إثر مواجهات بين جيش الاحتلال وأهالي البلدة.

وأوضحت "وفا" أن أهالي نعلين توجهوا إلى أراضي البلدة حيث جدار الضم والتوسع العنصري، رافعين الأعلام الفلسطينية تضامنا مع الأسيرة الطفلة عهد التميمي، والأسيرة إسراء الجعابيص، وتنديدا بقرار ترمب.

وأطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، إضافة إلى مطاردة المشاركين في المسيرة الأمر الذي أدى لسقوط طفل وارتطامه بصخرة وإصابته برضوض قوية، وعولج في الميدان.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نعلين
#مسيرة نعلين
#إصابات
#فلسطينيون
#حالات اختناق

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الخليل: استشهاد شاب برصاص الاحتلال
الخليل: استشهاد شاب برصاص الاحتلال

2018-03-09

الضفة وغزة: إصابات بـ"المطاط" والغاز واعتقالات خلال المسيرات الأسبوعية
الضفة وغزة: إصابات بـ"المطاط" والغاز واعتقالات خلال المسيرات الأسبوعية

2018-03-09

غزة: العثور على فتى مشنوق بمنزله
غزة: العثور على فتى مشنوق بمنزله

2018-03-09

الأكثر قراءة

الغوطة الشرقية.. نزوح حتى الموت

الغوطة الشرقية.. نزوح حتى الموت

2018-03-08
حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي

2018-03-08
نتنياهو طالب ترامب بالسماح للجاسوس بولارد بالهجرة لإسرائيل

نتنياهو طالب ترامب بالسماح للجاسوس بولارد بالهجرة لإسرائيل

2018-03-08
مخاوف إسرائيلية: واشنطن تدرس بيع الإمارات

مخاوف إسرائيلية: واشنطن تدرس بيع الإمارات "أف 35"

2018-03-08
طائرة عسكرية إماراتية تخترق المجال الجوي لقطر

طائرة عسكرية إماراتية تخترق المجال الجوي لقطر

2018-03-08