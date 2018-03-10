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شهيد وإصابة خطيرة بانفجار عرضي بغزة

تاريخ النشر: 10/03/2018 - 22:06

شهيد وإصابة خطيرة بانفجار عرضي بغزة
(نشطاء)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

استشهد الشاب إبراهيم فرحات(27 عاما)، وأصيب آخر بجراح خطيرة مساء اليوم السبت، جراء انفجار عرضي في منطقة بيت لاهيا في قطاع غزة المحاصر.

وجاء استشهاد فرحات عقب انفجار صاروخ قبل إطلاقه، حسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

وأوضحت مصادر أمنية أن انفجار عرضي وقع في منزل يعود لعائلة فرحات شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد الشاب إبراهيم فرحات، وإصابة 3 آخرين إحداهم حالته خطيرة.

وجرى نقل جثمان الشهيد  والجرحى إلى المستشفى الأندونيسي شمال القطاع.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي ان الشهيد فرحات احد عناصرها في لواء الشمال وقد استشهد إثناء الإعداد والتجهيز."

ومساء اليوم استشهد الشاب أعيمر شحادة البالغ من العمر 22 عاما، برصاص مستوطن في بلدة عوريف جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد مواطن وصل بجراح حرجة للغاية الى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#شهيد
#قطاع غزة
#بيت لاهيا
#صاروخ
#المقاومة

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