74 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحراسات مشددة

اقتحم 54 مستوطنا، المسجد الأقصى المبارك، في الفترة الصباحية، و20 آخرين في فترة ما بعد ظهر اليوم الأحد، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وتمت الاقتحامات عبر مجموعات صغيرة من جهة باب المغاربة، ونفذت جولات استكشافية مشبوهة في المسجد المبارك وسط رقابة مشددة من حراس الأقصى وسدنته.

وعلى صعيد آخر، أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على قطع ما يقارب 15 شجرة زيتون من أراضي مادما، جنوب نابلس.

ونقلت "وفا" عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطني "يتسهار" أقدموا على قطع 15 شجرة زيتون تعود للمواطن محمد فوزي.

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت في القرية خلال تصدي الأهالي للمستوطنين.