بحرية الاحتلال تعتقل 10 صيادين في بحر غزة

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، 10 صيادين خلال عملهم في بحر رفح جنوبي قطاع غزة، حيث تم اقتيادهم للتحقيق بميناء أسدود، كما تم جر القوارب ومصادرة لنش صيد كبير وحسكتين.

وفي ساعات الصباح الأولى، طاردت الزوارق الحربية الإسرائيلية مراكب الصيادين وضخت المياه تجاهها.

وأكد نقيب الصيادين في القطاع نزار عياش، أن بحرية الاحتلال اعتقلت 10 صيادين كانوا على متن قارب صيد في بحر رفح.

وصادرت قوات الاحتلال القارب الذي تعود ملكيته للصياد عادل مقداد ونقلت الصيادين إلى مكان مجهول.

وفي ذات السياق، أكد شهود عيان أن عملية الاعتقال ترافقت مع إطلاق نار كثيف صوب الصيادين.

يشار الى أن الصيادين المعتقلين هم: محمد عادل مقداد، إبراهيم عادل مقداد، أحمد زياد البردويل، محمد فرحات عاشور، علاء إبراهيم مقداد، محمد نعمان مقداد، محمد إبراهيم مقداد، أمين سعدى جمعة، عادل إبراهيم مقداد، أحمد محمد طباشه.

وتتعمد بحرية الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصيادين في بحر غزة، بشكل يومي وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

وبموجب ذلك يحظر على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، مزاولة أعمالهم بحرية وحرمانهم من الوصول إلى المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك.