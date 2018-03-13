اعتقالات ومواجهات بالضفة وإغلاق منزل أسير بقباطية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات فيما اندلعت مواجهات عنيفة خلال ذلك في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الجيش 11 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة، حيث اعتقلت ثلاثة مواطنين من عدة مناطق بمحافظة نابلس.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق المدينة وداهمت عدة منازل، واعتقلت الشابين عادل قرعاوي ومنتصر عرايشة.

وتخلل الاقتحام مواجهات عنيفة في شارع الحسبة تركزت بالقرب من المسلخ البلدي، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز، مما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي بالفخذ.

فيما اندلعت مواجهات عنيفة خلال إغلاق الاحتلال لمنزل الأسير يوسف أبو زينة بالأسمنت في بلدة قباطية جنوب جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، واعتقلت الشيخ ضرار حمادنة (57 عاما) بعد مداهمة منزله، وهو أسير محرر وأحد مبعدي مرج الزهور.

واندلعت مواجهات واسعة في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين على وقع إغلاق قوات الاحتلال منزل الأسير يوسف أبو زينة بالأسمنت المتهم بالمشاركة في قتل مستوطن.

وقال مواطنون إن ست خلاطات باطون ترافقها قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال داهمت الحي الشرقي في بلدة قباطية فجرا وشرعت بسكب الباطون داخل غرفتين في منزل الأسير يوسف أبو زينة كميل بعد تكسير واجهة إحدى الغرف.

وأشاروا إلى أن الشبان خاضوا مواجهات عنيفة بهدف عرقلة عملية إغلاق المنزل في حين أطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف إلا أن ذلك لم يمنع ضراوة المواجهات والتي اشتدت في محيط المنزل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت كميل ورفيق محمد أبو الرب على خلفية اتهامهما بقتل مستوطن في مدينة كفر قاسم، حيث سلمت إخطارا حينها بهدم المنزل، ولكن العائلة لجأت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية على اعتبار أن المنزل ليس مملوكا للأسير وعائلته، والتي استبدلت القرار بقرار إغلاق غرفتين بالمنزل بالباطون.

واعتقلت قوّات الاحتلال عددا من الشبّان والأسرى المحررين في اقتحامات شنتها بأنحاء متفرقة من محافظة الخليل.

وأفاد مواطنون باعتقال قوة عسكرية من جيش الاحتلال للأسير المحرر مسلم القواسمة بعد اقتحام منزله وتفتيشه، فيما اعتقلت الشاب حافظ هشام الشريف من مدينة الخليل.

وفي بلدة بيت كاحل شمال الخليل، اعتقلت قوة عسكرية من جيش الاحتلال الشابين عبيدة عيسى عصافرة والأسير المحرر ليث رسمي عصافرة بعد اقتحام منزليهما.