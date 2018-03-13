حماس تدين استهداف الحمد الله وفرج وفتح تحملها المسؤولية

أدانت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، التفجير الذي تعرّض له موكب رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، والوفد الحكومي المرافق له، صباح اليوم، فور وصوله للقطاع، لافتتاح محطة لتحلية المياه. وفي المقابل، حملت "فتح" حركة حماس المسؤولية الكاملة عن التفجير.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم الحركة، حازم قاسم في تصريح، أن ذلك التفجير يستهدف "مسار المصالحة الفلسطينية".

وقال إن "التفجير مشبوه، ويهدف لتخريب المصالحة". وأوضح أن المستفيد من ذلك التفجير هو ذاته "المستفيد من استمرار الانقسام الفلسطيني".

وطالب الجهات الأمنية في قطاع غزة بـ"بذل الجهود للكشف عن ملابسات الحادث، والكشف عن الفاعلين".

من جانبه، قال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، إن "جريمة استهداف موكب الحمد الله، هي جزء لا يتجزأ من محاولات العبث بأمن قطاع غزة، وضرب أي جهود لتحقيق الوحدة والمصالحة".

واستهجن "الاتهامات الجاهزة من الرئاسة الفلسطينية للحركة، والتي تحقق أهداف المجرمين".

من جهتها أدانت حركة "فتح"، اليوم، محاولة اغتيال رامي الحمد الله، وورئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، ساعة وصولهم قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان "نحمّل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه العملية الجبانة التي تستهدف الوطن والمصالحة والوحدة، تنفيذا لأجندات غير وطنية مشبوهة".

وأضافت: "هذا العمل الجبان خارج عن قيمنا وعلاقاتنا الوطنية وله تداعيات".

وكان الحمد الله، قد قال إنه تعرض لمحاولة اغتيال، اليوم الثلاثاء، لدى دخوله إلى قطاع غزة.

وقال الحمد الله، في ختام كلمة ألقاها، لدى افتتاحه محطة لتحلية المياه، شمال قطاع غزة:" فجّروا فينا 3 سيارات لدى دخولنا غزة".

وأضاف: "هذا سيزيد من إصرارنا على تحقيق المصالحة وسنظل نأتي إلى غزة".

وعلى صلة، قال تلفزيون فلسطين إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة قد اعتقلت مصوره على خلفية الانفجار الذي استهدف موكب الحمد الله.

وقال "التلفزيون" إن حركة "حماس" اعتقلت المصور محمد العرابيد، الذي قام بتصوير لحظة استهداف الموكب لدى دخوله القطاع.